УНИКС обыграл ЦСКА в матче Евролиги

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Казанский УНИКС нанёс поражение московскому ЦСКА в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
УНИКС обыграл ЦСКА в матче Евролиги
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Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 88:67 в пользу команды из столицы Татарстана.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Марио Хезонья (18 очков). У ЦСКА больше всех очков набрал Торнике Шенгелия (20).

УНИКС одержал шестую победу в последних семи матчах и с девятью победами занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА располагается строчкой ниже за счёт дополнительных показателей.

Ранее ЦСКА обыграл «Жальгирис» и одержал четвёртую победу подряд в Евролиге.

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