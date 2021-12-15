УНИКС обыграл ЦСКА в матче Евролиги

Казанский УНИКС нанёс поражение московскому ЦСКА в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 88:67 в пользу команды из столицы Татарстана.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Марио Хезонья (18 очков). У ЦСКА больше всех очков набрал Торнике Шенгелия (20).

УНИКС одержал шестую победу в последних семи матчах и с девятью победами занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА располагается строчкой ниже за счёт дополнительных показателей.

Ранее ЦСКА обыграл «Жальгирис» и одержал четвёртую победу подряд в Евролиге.