ЦСКА обыграл «Жальгирис» и одержал четвёртую победу подряд в Евролиге

Московский ЦСКА на выезде нанёс поражение в Каунасе «Жальгирису» в матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

РИА Новости

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