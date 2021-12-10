ЦСКА обыграл «Жальгирис» и одержал четвёртую победу подряд в Евролиге
- РИА Новости
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Игра, которая прошла в Литве, завершилась со счётом 73:51 в пользу российского клуба.
В составе ЦСКА дабл-дабл оформил Никола Милутинов (19 очков + 12 подборов).
Московская команда выиграла четвёртый матч подряд.
Армейский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Жальгирис» располагается на последней позиции.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Алексея Шведа помог ЦСКА победить «Панатинаикос» в Евролиге.