ЦСКА обыграл «Жальгирис» и одержал четвёртую победу подряд в Евролиге

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Московский ЦСКА на выезде нанёс поражение в Каунасе «Жальгирису» в матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА обыграл «Жальгирис» и одержал четвёртую победу подряд в Евролиге
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Игра, которая прошла в Литве, завершилась со счётом 73:51 в пользу российского клуба.

В составе ЦСКА дабл-дабл оформил Никола Милутинов (19 очков + 12 подборов).

Московская команда выиграла четвёртый матч подряд.

Армейский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Жальгирис» располагается на последней позиции.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Алексея Шведа помог ЦСКА победить «Панатинаикос» в Евролиге.

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