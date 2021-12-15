РБ Спорт: Витория пока не получил документов о расторжении контракта со «Спартаком»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория пока не получал документов о расторжении контракта с московским клубом.
РБ Спорт: Витория пока не получил документов о расторжении контракта со «Спартаком»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, документ о расторжении контракта португальскому тренеру пока не предоставляли. Существует несколько проектов документа, однако главным вопросом согласования юристов тренера и клуба является вопрос сроков по выплате неустойки. Портал сообщает, что речь идёт о сумме около €2 млн. Позиции сторон различаются в части сроков выплаты всей неустойки. «Спартак» хочет расторжения контракта с растянутой суммой неустойки, а сторона тренера — максимально более быстрых выплат по договору.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года, заключив двухлетний контракт. Португалец вывел москвичей в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место на групповом этапе. В РПЛ по итогам 18 туров красно-белые занимают девятое место.

Ожидается, что Виторию на посту наставника московского клуба сменит итальянец Паоло Ваноли.

Ранее Мостовой выразил мнение, что Витория всеми способами пробует заполучить от «Спартака» неустойку побольше.

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