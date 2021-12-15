РФС сообщил о передаче РПЛ прав на проведение турнира до сезона-2025/26 включительно

Российский футбольный союз (РФС) передал Российской премьер-лиге (РПЛ) права на проведение чемпионата России по футболу среди команд элитного дивизиона страны до сезона-2025/26 включительно.

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Также РПЛ на безвозмездной основе были переданы коммерческие права до сезона-2029/30 включительно.

Вместе с этим РФС передал Футбольной национальной лиге (ФНЛ) права на проведение чемпионата России среди команд клубов ФНЛ первого дивизиона и первенства России среди команд клубов второго дивизиона ФНЛ до сезона-2025/26 включительно. Также ФНЛ на безвозмездной основе были переданы коммерческие права на эти соревнования до сезона-2029/30 включительно.

Ранее сообщалось, что техком РФС поддержал инициативу о переносе 22-го тура РПЛ в интересах сборной России.