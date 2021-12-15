РФС сообщил о передаче РПЛ прав на проведение турнира до сезона-2025/26 включительно

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) передал Российской премьер-лиге (РПЛ) права на проведение чемпионата России по футболу среди команд элитного дивизиона страны до сезона-2025/26 включительно.
РФС сообщил о передаче РПЛ прав на проведение турнира до сезона-2025/26 включительно
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Также РПЛ на безвозмездной основе были переданы коммерческие права до сезона-2029/30 включительно.

Вместе с этим РФС передал Футбольной национальной лиге (ФНЛ) права на проведение чемпионата России среди команд клубов ФНЛ первого дивизиона и первенства России среди команд клубов второго дивизиона ФНЛ до сезона-2025/26 включительно. Также ФНЛ на безвозмездной основе были переданы коммерческие права на эти соревнования до сезона-2029/30 включительно.

Ранее сообщалось, что техком РФС поддержал инициативу о переносе 22-го тура РПЛ в интересах сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить