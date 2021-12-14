Техком РФС поддержал инициативу о переносе 22-го тура РПЛ в интересах сборной России

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Ассистент главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, что технический комитет Российского футбольного союза (РФС) поддержал идею переноса 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ради интересов национальной команды страны.
Техком РФС поддержал инициативу о переносе 22-го тура РПЛ в интересах сборной России
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«Состоялось итоговое заседание технического комитета РФС. Слушали тренеров всех сборных команд России. Основная тема — хотелось бы в преддверии стыковых матчей в марте попросить технический комитет поддержать на исполкоме перенос тура, чтобы национальная и молодёжная команды страны смогли подготовиться к матчам. Техком поддержал идею о переносе тура. План намечен, мы знаем все сроки выхода из отпуска команды, товарищеские матчи. Обсудили с Валерием Карпиным, кто и как, в какие сроки будет смотреть товарищеские матчи команд на сборах», — цитирует Писарева ТАСС.

Сборная России по футболу в конце марта будет проводить стыковые матчи за право участвовать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что сборные России и Польши сделали общую публикацию.

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