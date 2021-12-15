Тренер Непомнящего взял на себя вину за поражение россиянина в матче за шахматную корону

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Владимир Поткин, главный тренер гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал, кто виноват в поражении россиянина в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Тренер Непомнящего взял на себя вину за поражение россиянина в матче за шахматную корону
  • © официальный сайт FIDE

«У нас есть определённые идеи, что пошло не так и что можно было бы изменить. Пока что это останется внутри нашей команды. Уже на матче, когда ты видишь соперника, то понимаешь, что каким-то вещам в подготовке можно было уделить больше внимания, а каким-то меньше. Возможно, поменялись тонкие настройки перед шестой партией. Я, как главный тренер, беру ответственность на себя», — цитирует Поткина «Чемпионат».

Непомнящий уступил Карлсену в 11-й партии и досрочно потерял шансы на титул чемпиона мира, которым обладает норвежский гроссмейстер с 2013 года. Матч проходил в Дубае и закончился с итоговым счётом 7,5:3,5 в пользу соперника россиянина.

Ранее Карлсен заявил, что может отказаться от защиты титула чемпиона мира по шахматам.

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