В Туле представили российско-грузинскую велокоманду

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В Зале славы Музея оружия в Туле представили российско-грузинскую велокоманду «Возрождение».
В Туле представили российско-грузинскую велокоманду
  • Reuters

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Почётными гостями презентации стали представители областного правительства, мэр Тулы, олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева, руководство Федераций велосипедного спорта Грузии и России.

«Новая команда — как младенец, которому предстоит сделать свои первые шаги. Мы знаем, что у вас рекорды и медали, но это не главное. Главное — командный дух и поддержка. Я поздравляю «Возрождение» с возрождением», — заявила Слюсарева.

Со своей стороны, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов поздравил Тулу с тем, что город становится столицей велоспорта.

«Наша задача — помочь этой команде подняться на уровень выше, чем она сейчас», — сказал он.

Первый международный старт команды должен состояться в Турции в конце января 2022 года.

Ранее сообщалось, что при поддержке Департамента спорта города Москвы в скейт-парке Gorilla x Rampstroy House пройдут соревнования в дисциплинах BMX и самокат-фристайл, скейтбординг, где примут участие ведущие профессиональные спортсмены и участники олимпийской сборной России.

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