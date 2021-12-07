В Москве пройдут соревнования по BMX и самокат-фристайлу, скейтбордингу с участниками Олимпийской сборной России

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При поддержке Департамента спорта города Москвы в скейт-парке Gorilla x Rampstroy House пройдут соревнования в дисциплинах BMX и самокат-фристайл, скейтбординг, где примут участие ведущие профессиональные спортсмены и участники Олимпийской сборной России.
В Москве пройдут соревнования по BMX и самокат-фристайлу, скейтбордингу с участниками Олимпийской сборной России
  • © Федерация велосипедного спорта России
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AG Tour — мероприятие, которое может стать одним из ключевых событий в мире российского экстремального спорта и в этом году пройдёт впервые. Гостей ждут соревнования по самокату и BMX-фристайлу, скейтбордингу, где 20 профессиональных спортсменов в каждом направлении поборются за призовые места в дисциплинах стрит, парк в формате джем-сессии. Каждый участник должен пройти квалификацию, где судьи оценивают стиль исполнения трюков, качество использования площадки и технику. В финале победитель определяется по двум попыткам — лучшая идёт в зачёт.

Соревнования пройдут в скейт-парке Gorilla x Rampstroy House — это один из самых лучших парков Москвы, который отвечает всем международным правилам.  

Ранее сообщалось, что в России впервые пройдёт чемпионат Европы по BMX-фристайлу.

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