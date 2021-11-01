В России впервые пройдёт чемпионат Европы по BMX-фристайлу

Короткая ссылка
Чемпионат Европы по BMX-фристайлу пройдёт в России с 12 по 14 ноября в столичном Music Media Dome.
В России впервые пройдёт чемпионат Европы по BMX-фристайлу
  • AP

Участниками европейского первенства 2021 года станут более 50 сильнейших спортсменов из 14 стран: России, Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Словакии, Словении, Франции, Венгрии, Хорватии, Чехии, сообщает пресс-служба соревнований.

В составе сборной России выступят Константин Андреев и Ирек Ризаев. Оба спортсмена входят в олимпийскую команду страны.

BMX-фристайл является самой зрелищной дисциплиной экстремального велоспорта, которая с 2017 года включена в летнюю программу Олимпийских игр.

Организаторами чемпионата выступили Европейский велосипедный союз (UEC) и Федерация велосипедного спорта России (ФВСР).

Ранее сообщалось, что Ирек Ризаев и Елизавета Посадских пробились в финал дисциплины «BMX-фристайл» на Олимпийских играх в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить