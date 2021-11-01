В России впервые пройдёт чемпионат Европы по BMX-фристайлу

Чемпионат Европы по BMX-фристайлу пройдёт в России с 12 по 14 ноября в столичном Music Media Dome.

Участниками европейского первенства 2021 года станут более 50 сильнейших спортсменов из 14 стран: России, Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Словакии, Словении, Франции, Венгрии, Хорватии, Чехии, сообщает пресс-служба соревнований.

В составе сборной России выступят Константин Андреев и Ирек Ризаев. Оба спортсмена входят в олимпийскую команду страны.

BMX-фристайл является самой зрелищной дисциплиной экстремального велоспорта, которая с 2017 года включена в летнюю программу Олимпийских игр.

Организаторами чемпионата выступили Европейский велосипедный союз (UEC) и Федерация велосипедного спорта России (ФВСР).

Ранее сообщалось, что Ирек Ризаев и Елизавета Посадских пробились в финал дисциплины «BMX-фристайл» на Олимпийских играх в Токио.