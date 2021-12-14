Колосков — об увольнении Витории: португалец этого не заслужил

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об увольнении главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.
Колосков — об увольнении Витории: португалец этого не заслужил
  • AP

«Чисто внешне он ничего криминального не совершил, чтобы руководство «Спартака» меняло тренера. Мне казалось, что у него есть будущее. Моё мнение, надо было дать ему до конца доработать», — цитирует Колоскова Betonmobile.ru.

По его мнению, чехарда, которая продолжается в «Спартаке» из года в год, ни к чему хорошему не приведёт.

«Тренер, не проработавший в клубе трёх лет, ничего не успевает сделать. Витория не заслужил увольнения», — добавил Колосков.

Он напомнил, что «Спартак» занял первое место в очень непростой группе в Лиге Европы УЕФА и смог пробиться в 1/8 финала турнира.

«Отдельные игры «Спартака» хорошо складывались, при этом было много травм», — отметил экс-глава РФС.

51-летний Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. После 18 туров красно-белые под его руководством занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, но при этом с первого места в группе вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее источник сообщил о скором назначении Паоло Ваноли в «Спартак».

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