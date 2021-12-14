Колосков — об увольнении Витории: португалец этого не заслужил

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об увольнении главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.

«Чисто внешне он ничего криминального не совершил, чтобы руководство «Спартака» меняло тренера. Мне казалось, что у него есть будущее. Моё мнение, надо было дать ему до конца доработать», — цитирует Колоскова Betonmobile.ru.

По его мнению, чехарда, которая продолжается в «Спартаке» из года в год, ни к чему хорошему не приведёт.

«Тренер, не проработавший в клубе трёх лет, ничего не успевает сделать. Витория не заслужил увольнения», — добавил Колосков.

Он напомнил, что «Спартак» занял первое место в очень непростой группе в Лиге Европы УЕФА и смог пробиться в 1/8 финала турнира.

«Отдельные игры «Спартака» хорошо складывались, при этом было много травм», — отметил экс-глава РФС.

51-летний Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. После 18 туров красно-белые под его руководством занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, но при этом с первого места в группе вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее источник сообщил о скором назначении Паоло Ваноли в «Спартак».