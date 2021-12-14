Источник сообщил о скором назначении Ваноли в «Спартак»

Итальянский специалист Паоло Ваноли в самое ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком».

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«Паоло Ваноли станет главным тренером «Спартака» в ближайшие несколько часов. Вместе с ним придёт Лука Каттани, бывший скаут ПСЖ, который займёт пост спортивного директора», — говорится в Twitter итальянского журналиста Джанлуиджи Лонгари. На посту наставника «Спартака» итальянец сменит 51-летнего португальца Руя Виторию. Ранее сообщалось, что Канчельскис назвал клоунадой увольнение Витории из «Спартака».