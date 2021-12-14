Минниханов встретился с президентом Национального олимпийского комитета Сенегала
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.
Минниханов в ходе встречи отметил, что за последние годы в Татарстане успешно реализовали такие международные проекты, как Универсиада-2013, чемпионат мира по водным видам спорта — 2015 и чемпионат мира по футболу — 2018.
«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с вашей страной в рамках российско-сенегальских отношений. Считаем, что визит делегации Сенегала в Татарстан может заложить хорошую основу для взаимодействия», — заявил он.
По словам главы республики, спорт — не единственное направление, в котором Татарстан и Сенегал могли бы сотрудничать. Минниханов предложил более активно развивать взаимодействие в торгово-экономической сфере.
Ранее сообщалось, что первый этап серии Grand Skate Tour по новым олимпийским видам спорта пройдёт в Нижнем Новгороде.