Минниханов встретился с президентом Национального олимпийского комитета Сенегала

Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин встретились с президентом Национального олимпийского комитета Сенегала Мамаду Дианья Ндиайе. В 2026 году африканская страна проведёт юношеские Олимпийские игры.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

Минниханов в ходе встречи отметил, что за последние годы в Татарстане успешно реализовали такие международные проекты, как Универсиада-2013, чемпионат мира по водным видам спорта — 2015 и чемпионат мира по футболу — 2018.

«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с вашей страной в рамках российско-сенегальских отношений. Считаем, что визит делегации Сенегала в Татарстан может заложить хорошую основу для взаимодействия», — заявил он.

По словам главы республики, спорт — не единственное направление, в котором Татарстан и Сенегал могли бы сотрудничать. Минниханов предложил более активно развивать взаимодействие в торгово-экономической сфере.

Ранее сообщалось, что первый этап серии Grand Skate Tour по новым олимпийским видам спорта пройдёт в Нижнем Новгороде.