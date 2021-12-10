Соревнования по новым олимпийским видам спорта пройдут в Нижнем Новгороде

Первый этап серии Grand Skate Tour по новым олимпийским видам спорта пройдёт в Нижнем Новгороде.

В программу соревнований вошли старты по самокатному спорту, роликам (дисциплина фристайл) и скейтбордингу, сообщает пресс-служба организаторов спортивного мероприятия.

Его участниками станут около 1000 человек из 30 стран. Призовой фонд соревнований составит более 1 млн рублей.

Гостями соревнований станут чемпион мира по фигурному катанию и призёр Олимпийских игр Илья Авербух, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, звёзды мирового скейтбординга Нестор Джадкинс и Мадарс Эпс.

Соревнования состоятся под эгидой Международной федерации роллер-спорта и скейтбординга и Федерации скейтбординга России во втором павильоне Нижегородской ярмарки с 9 по 20 декабря.

Ранее глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ответил на вопрос, может ли Северная столица в будущем принять Олимпийские игры.