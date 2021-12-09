Сорокин допустил, что в будущем Санкт-Петербург может принять Олимпиаду

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ответил на вопрос, может ли Северная столица в будущем принять Олимпийские игры.

«Наверное. Необходимо чем-то замкнуть это кольцо. Мы уже смеёмся с коллегами, что каждый раз прощаемся с организацией футбола, но каждый раз этот процесс возобновляется. После ЧМ-2018 все попрощались друг с другом, но потом наступило Евро-2020. В итоге первенство континента перенесли на год, а теперь Северную столицу ждёт финал ЛЧ. Не исключено, что после возникнет что-то другое. Здесь можно обсуждать и различные футбольные соревнования, и летние Олимпийские игры», — сказал Сорокин в интервью RT.

По его мнению, зимние Игры в Санкт-Петербурге будет сложно провести, хотя и не исключено, что в окрестностях Ленинградской области найдётся трасса для гигантского слалома.

«А летние — почему нет? Отношение иностранцев понятно. Все любят сюда приезжать, восторженно отзываются о городе и с удовольствием возвращаются сюда. Мы много общаемся с коллегами из ФИФА и УЕФА, и мнения сходятся. Поэтому Санкт-Петербург может конкурировать с абсолютно любым городом Европы за любое первенство», — добавил Сорокин.

Корреспонденты RT Алексей Ярошевский и Лев Савари побывали в Санкт-Петербурге на матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Челси», посетили презентацию финала турнира, который пройдёт на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года, а также одними из первых изучили альманах, посвящённый прошедшему минувшим летом в Северной столице Евро-2020.

Ранее Сорокин рассказал, кто из артистов мог бы выступить на финале ЛЧ в Петербурге.