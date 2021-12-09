Сорокин рассказал, кто из артистов мог бы выступить на финале ЛЧ в Петербурге

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ответил на вопрос, кого из артистов он хотел бы увидеть на церемонии открытия решающего матча главного клубного турнира Европы.

«Конкретных имён вам не назову, но для меня лично, если высказываться как обычному человеку, финал Лиги чемпионов (да и сам турнир в целом) связан в первую очередь с энергией, задором, чем-то очень современным. Наверное, исполнители более классического плана могут оказаться здесь в менее уютной обстановке. Должно быть нечто драйвовое, энергичное и популярное в конкретный исторический период. Видится, например, какой-нибудь Tiesto. Зайдёт ли болельщикам Денис Мацуев? Я его очень люблю. Мы с Денисом знакомы, но когда мы говорим о значительном количестве болельщиков определённого европейского клуба, правильнее будет выбрать что-то из массовой культуры», — сказал Сорокин в интервью RT.

Он также допустил, что оргкомитет мог бы пригласить солистку Мариинского театра, чтобы она спела гимн Лиги чемпионов.

«Это как раз окажется более уместно во время церемонии открытия. Мы ещё будем обсуждать аспекты. Конечно, как и я говорил, вся эстетика церемонии должна быть связана с Санкт-Петербургом. Она не может просто копироваться из города в город. Будем беседовать с теми, кто занимается креативом, о том, что необходимо каким-то образом отразить облик города и его дух во время церемонии открытия. Нам всегда удавалось договориться и найти уместные адекватные варианты», — добавил Сорокин.

Корреспонденты RT Алексей Ярошевский и Лев Савари побывали в Санкт-Петербурге на матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Челси», посетили презентацию финала турнира, который пройдёт на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года, а также одними из первых изучили альманах, посвящённый прошедшему минувшим летом в Северной столице Евро-2020.

Ранее Сорокин рассказал, когда в продажу поступят билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге.