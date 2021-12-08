Сорокин рассказал, когда в продажу поступят билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге

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Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, когда в продажу поступят билеты на финал ЛЧ.
Сорокин рассказал, когда в продажу поступят билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Мы ожидаем, что билеты появятся в продаже в марте. Особенности билетной программы узнаем позже. Отличительная черта финала заключается в том, что значительная квота распространяется среди болельщиков финалистов. Это неизбежно, не все билеты пускаются в свободную продажу», — сказал Сорокин на пресс-конференции.

Также глава организационного комитета финала Лиги чемпионов добавил, что не ожидает каких-либо трудностей при проведении мероприятия.

«Мы предпримем все усилия, чтобы обеспечить наибольший комфорт нашим гостям, болельщики будут разделены. Места сбора болельщиков географически будут находиться в разных сторонах, если рассматривать стадион как центр притяжения. Мы не ожидаем каких-то сложностей, их не было в Москве в 2008 году. Финал Лиги чемпионов не отличается какими-то ужасами, которые уже давно не характерны для европейского футбола», — добавил Сорокин.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года. Первоначально российский город должен был принимать решающий матч турнира в 2021 году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции УЕФА принял решение провести финал ЛЧ-2021 в Порту, а Санкт-Петербургу предоставить право на проведение события через год. 

Ранее Сорокин рассказал, какие мероприятия будут сопутствовать финалу ЛЧ в Санкт-Петербурге.

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