Сорокин рассказал, какие мероприятия будут сопутствовать финалу ЛЧ в Санкт-Петербурге

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о комплексе мероприятий, которые будут проведены в городе в честь финала самого престижного футбольного клубного соревнования Европы.

«Финал Лиги чемпионов — это не только сам матч, который пройдёт на «Газпром Арене», а и масса мероприятий в городе. Фактически весь центр Санкт-Петербурга будет в течение четырёх дней охвачен мероприятиями. Концепция предполагает установку гигантского трофея, мы рассчитываем, что это будет на стрелке Васильевского острова. Традиционно пройдёт фестиваль чемпионов, также будет матч легенд, концерт накануне финала. Это будет большой праздник, который охватит центр города», — сказал Сорокин на пресс-конференции.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года. Первоначально российский город должен был принимать решающий матч турнира в 2021 году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции УЕФА принял решение провести финал ЛЧ-2021 в Порту, а Санкт-Петербургу предоставить право на проведения события через год.

Ранее Сорокин заявил, что из ежегодных событий финал ЛЧ является абсолютным рекордсменом по телеаудитории.