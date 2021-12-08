Сорокин: из ежегодных событий финал ЛЧ является абсолютным рекордсменом по телеаудитории

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о масштабе грядущего события.

«Финал Лиги чемпионов — это событие планетарного масштаба в футболе, одно из самых популярных для телезрителей. Его совокупная аудитория составляет 130 млн человек. Он обгоняет такие матчи, как Супербоул, финал Кубка Америки и Кубка конфедераций, а уступает только финалам чемпионата мира и Евро. Среди ежегодных событий финал Лиги чемпионов является абсолютным чемпионом по телеаудитории», — сказал Сорокин на презентации книги, посвящённой Евро-2020.

Также глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге рассказал, какие гости могут посетить мероприятие.

«Финал Лиги чемпионов традиционно становится площадкой для переговоров, для достижения договорённостей. Уровень гостей самый разный, в том числе самый высокий, — это могут быть и главы государств, что уже неоднократно бывало. Мы получаем очень широкий спектр болельщиков. Этот матч требует особых усилий организаторов, напряжения всех сил города и на федеральном уровне», — добавил Сорокин.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года. Первоначально российский город должен был принимать решающий матч турнира в 2021 году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции УЕФА принял решение провести финал ЛЧ-2021 в Порту, а Санкт-Петербургу предоставить право на проведения события через год.

Ранее Сорокин рассказал об идее книги, посвящённой Евро-2020.