Сорокин рассказал об идее книги, посвящённой Евро-2020

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Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал об идее книги, посвящённой чемпионату Европы — 2020.
Сорокин рассказал об идее книги, посвящённой Евро-2020
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«Санкт-Петербург не только блестяще принял гостей и провёл матчи, но провёл больше матчей, чем изначально предполагалось. Это заслуга тысячи специалистов. Отчасти наша книга — это признательность за работу всех людей. Подобный опыт у нас уже был, мы выпускали книгу, посвящённую чемпионату мира 2018 года», — сказал Сорокин на презентации.

Он отметил, что книга про домашний мундиаль стала очерком, рассказывающем о турнире через людей.

«Книга про Евро-2020 совершенно другая, замысел иной. Здесь объединены две идеи — страсть к футболу и незыблемая мощь искусства. Это симбиоз двух сильных начал. В книге уживаются футбольные звёзды, гениальные художники, страны-организаторы», —  добавил Сорокин.

Он также поблагодарил всех людей, которые несли свою лепту в создание и выпуск книги.

Ранее Сорокин заявил, что Евро-2020 прошёл в уникальном режиме и это вряд ли повторится.

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