Сорокин: Евро-2020 прошёл в уникальном режиме, едва ли такое повторится
- RT
«Единство изначально было основной идеей проведения Евро в таком режиме. Это уникальный формат, едва ли когда-то он повторится. Он очень сложен для организации, но при этом несёт очень мощный идеологически заряд — объединение Европы. Привлечение стран, которые в иных обстоятельствах никогда не примут у себя турнир. Поэтому символом Евро стали мосты», — сказал Сорокин на презентации книги, посвящённой Евро-2020.
По его словам, турнир был под угрозой срыва из-за распространения COVID-19. Сорокин отметил, что благодаря объединяющей силе футбола Евро-2020 достойно вышел из ситуации.
«Чемпионат всё-таки состоялся. Пусть и годом позже и с некоторыми сложностями, но прошёл с грандиозным успехом. В этом огромная роль Санкт-Петербурга как одного из самых ярких городов-организаторов», — добавил Сорокин.
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