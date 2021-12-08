Сорокин: Евро-2020 прошёл в уникальном режиме, едва ли такое повторится

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал об идее проведения чемпионата Европы — 2020 в 12 городах континента.

«Единство изначально было основной идеей проведения Евро в таком режиме. Это уникальный формат, едва ли когда-то он повторится. Он очень сложен для организации, но при этом несёт очень мощный идеологически заряд — объединение Европы. Привлечение стран, которые в иных обстоятельствах никогда не примут у себя турнир. Поэтому символом Евро стали мосты», — сказал Сорокин на презентации книги, посвящённой Евро-2020.

По его словам, турнир был под угрозой срыва из-за распространения COVID-19. Сорокин отметил, что благодаря объединяющей силе футбола Евро-2020 достойно вышел из ситуации.

«Чемпионат всё-таки состоялся. Пусть и годом позже и с некоторыми сложностями, но прошёл с грандиозным успехом. В этом огромная роль Санкт-Петербурга как одного из самых ярких городов-организаторов», — добавил Сорокин.

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