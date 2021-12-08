Губерниев: Гамула не боялся браться за любую работу

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об уходе из жизни бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Я его ещё на футбольном поле помню. Он обладатель Кубка СССР 1981 года, хороший игрок. Это грустная новость, поскольку человек не боялся браться за любую работу. Это был человек-острослов. Он мне напоминал чем-то настоящего, доброго, светлого клоуна в самом замечательном смысле этого слова. Он приходил, и, как в песне «Машины времени», в этот час стало всем теплее. Он был замечательным, искренним и честным человеком. Его будет сильно не хватать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Также известный комментатор отметил, что Гамула искренне любил своё дело.

«Ещё он был предан футболу. Его преданность футболу была на зависть многим, он действительно по-настоящему любил футбол. Грустно», — добавил Губерниев.

8 декабря пресс-служба «Ростова» сообщила о смерти Гамулы на 62-м году жизни. Специалист работал в структуре команды с 2011 по 2020 год.

Ранее Дзюба выразил соболезнования в связи с кончиной Гамулы.