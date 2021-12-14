Сайманов: у руководства «Рубина» полное доверие к Слуцкому

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что руководство клуба из столицы Татарстана полностью доверяет главному тренеру команды Леониду Слуцкому.
Сайманов: у руководства «Рубина» полное доверие к Слуцкому
  • © rubin-kazan.ru

«Что касается главного тренера, то у руководства «Рубина» полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу. Тренерский вопрос в клубе даже не поднимался», — цитирует Сайманова «Чемпионат».

По итогам первой части чемпионата России «Рубин», набравший 22 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38 очков). 

Ранее полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о будущем Слуцкого.

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