Сайманов: у руководства «Рубина» полное доверие к Слуцкому
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«Что касается главного тренера, то у руководства «Рубина» полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу. Тренерский вопрос в клубе даже не поднимался», — цитирует Сайманова «Чемпионат».
По итогам первой части чемпионата России «Рубин», набравший 22 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38 очков).
Ранее полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о будущем Слуцкого.