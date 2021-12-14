Кафельников: пока у руля Федун и его «повариха», «Спартак» ничего хорошего не ждёт
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- РИА Новости
«Повторяю ещё раз для всех. Пока у руля команды Федун и его «повариха», нас, красно-белых, ничего хорошего не ждёт. Это аксиома», — написал Кафельников в Twitter.
Ожидается, что в скором времени на тренерском мостике «Спартака» произойдёт перестановка. Вместо португальца Руя Витории команду возглавит итальянский специалист Паоло Ваноли.
Ранее источник сообщил о скором назначении Ваноли в «Спартак».