Кафельников: пока у руля Федун и его «повариха», «Спартак» ничего хорошего не ждёт

Экс первая ракетка мира, известный болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников вновь раскритиковал владельца команды Леонида Федуна.

«Повторяю ещё раз для всех. Пока у руля команды Федун и его «повариха», нас, красно-белых, ничего хорошего не ждёт. Это аксиома», — написал Кафельников в Twitter.

Ожидается, что в скором времени на тренерском мостике «Спартака» произойдёт перестановка. Вместо португальца Руя Витории команду возглавит итальянский специалист Паоло Ваноли.

Ранее источник сообщил о скором назначении Ваноли в «Спартак».