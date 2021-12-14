Легкоатлет Дорофеев получил трёхлетнюю дисквалификацию за допинг

Чемпион России по лёгкой атлетике Алексей Дорофеев был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать легкоатлета Дорофеева Алексея на три года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 29 октября 2021 года», — гласит сообщение пресс-службы РУСАДА.

П. 4.1 антидопинговых правил подразумевает наличие запрещённого вещества, его метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, а 4.2 — использование или попытку использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода.

Дорофеев является чемпионом России среди юниоров в беге на 5000 м. Он побеждал на соревнованиях в Саранске в 2016 году.

Ранее две сообщалось, что российские штангистки были дисквалифицированы за допинг.