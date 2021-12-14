Легкоатлет Дорофеев получил трёхлетнюю дисквалификацию за допинг
- Reuters
«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать легкоатлета Дорофеева Алексея на три года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 29 октября 2021 года», — гласит сообщение пресс-службы РУСАДА.
П. 4.1 антидопинговых правил подразумевает наличие запрещённого вещества, его метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, а 4.2 — использование или попытку использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода.
Дорофеев является чемпионом России среди юниоров в беге на 5000 м. Он побеждал на соревнованиях в Саранске в 2016 году.
Ранее две сообщалось, что российские штангистки были дисквалифицированы за допинг.