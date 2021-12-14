Селюк объяснил, почему в России не любят футбольных агентов

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Известный агент Дмитрий Селюк высказался на тему негативного отношения к футбольным посредникам в России.
Селюк объяснил, почему в России не любят футбольных агентов
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«Мино Райола или Жорже Мендеш влияют на политику многих клубов, однако из-за них есть проблемы, потому в Европе тоже не любят агентов. А у них самих проходят проверки заработанных определённым путём средств. Почему многие президенты клубов не любят агентов? Я сам не люблю слово «агент», есть футбольный менеджер. Это юридически грамотный специалист, который разбирается в футболе и может направить игрока в верном направлении. Коррупционность идёт в большей степени от отношений между клубами. Когда из «Уфы» переходит вратарь без селезёнки за полтора миллиона, к примеру, в «Динамо», а потом не играет, в этом что, агенты виноваты? Когда Геркус подписывает контракт с Медведевым и даёт ему, свободному агенту, €3 млн, здесь агенты виноваты? Почему он после этого за три года сыграл один матч? Так и создаётся негативная картинка агентской деятельности. Пока же футболист не становится на ноги, не купит себе дом, дом своей маме, я не беру у него ни одной копейки», — заявил Селюк в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Самым известным клиентом российского агента является бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.

Ранее сообщалось, что Туре был замечен в форме «Тоттенхэма» на базе клуба.

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