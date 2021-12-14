Быстров — о возможном увольнении Витории: «Спартак» не должен бороться за десятое место

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Нужно знать, что прописано в контракте Витории. Может быть, там есть пункт о расторжении договора без выплаты неустойки, если команда не будет в тройке до зимней паузы. Это всё вопрос денег. «Спартак» не должен бороться за десятое место. Это было видно с начала сезона, Руй сказал, что его эти футболисты устраивают. Это хороший коллектив, с которым можно работать. В Лиге Европы они вышли из группы. Если руководители «Спартака» не доверяют Рую, если они не хотят в него вкладывать деньги, то зачем мучить человека? Но если сейчас они поставят нового главного тренера, у него должно быть время на создание команды», — заявил Быстров в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ».

51-летний португалец возглавил «Спартак» в мае 2021 года. После 18 туров красно-белые под его руководством занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, но при этом с первого места в группе вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит Виторию с поста главного тренера команды.