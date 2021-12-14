СЭ: «Спартак» уволит Виторию с поста главного тренера команды

Руководство московского «Спартака» хочет расстаться с главным тренером команды Руем Виторией.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, об увольнении будет объявлено 15 декабря. В настоящий момент между сторонами ведутся переговоры о расторжении контракта.

Напомним, что в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» был разгромлен «Сочи» со счётом 0:3. Таким образом, команда завершает первый круг чемпионата на девятой позиции.

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