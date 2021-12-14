В «Локомотиве» сообщили, что намерены приобрести новых футболистов в зимнее окно

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал о трансферных планах железнодорожников на зимнее трансферное окно.

«Будут ли покупки у «Локомотива» зимой? Конечно, приобретения будут. Мы должны дополнять некоторые позиции, на которых нам сейчас не хватает футболистов. Это связано, конечно, с тем, что есть травмированные, есть те, кто долго возвращается. И вообще, есть позиции в нашем составе, которые не закрыты полностью, как бы мы этого хотели. Потому покупки будут, но какие именно — не скажу. Есть ли финансовые ресурсы на зимние трансферы? Часть нашей стратегии подразумевает усиление состава зимой», — заявил Цорн в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

После 18 туров «Локомотив» занимает шестое место в Российской премьер-лиге, имея 28 очков.

Ранее Цорн высказался об увольнении Николича из «Локомотива».