«Чемпионат»: «Спартак» нанял переводчика, который будет работать с Ваноли

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Московский «Спартак» нанял на работу переводчика, который, как предполагается, будет работать с новым главным тренером команды Паоло Ваноли.
«Чемпионат»: «Спартак» нанял переводчика, который будет работать с Ваноли
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

От этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации портала, переводчиком стал журналист Владимир Иринчеев. Он уже постоянно контактирует с будущим главным тренером «Спартака» Ваноли.

За свою карьеру Иринчеев успел поработать в «Спорт-Экспрессе» и «Рейтинге букмекеров». Также он организовывал стажировку в «Рому» для Виктора Гончаренко.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит Виторию с поста главного тренера команды.

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