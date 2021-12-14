«Чемпионат»: «Спартак» нанял переводчика, который будет работать с Ваноли
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От этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации портала, переводчиком стал журналист Владимир Иринчеев. Он уже постоянно контактирует с будущим главным тренером «Спартака» Ваноли.
За свою карьеру Иринчеев успел поработать в «Спорт-Экспрессе» и «Рейтинге букмекеров». Также он организовывал стажировку в «Рому» для Виктора Гончаренко.
Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит Виторию с поста главного тренера команды.