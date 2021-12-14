КХЛ опубликовала составы на Матч звёзд

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала окончательные составы команд для участия в Матче звезд 2022 года, который будет проходить в Челябинске.

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Составы команд были опубликованы на официальном сайте лиги. Команда «Евразия»: Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Минск), Шимон Грубец («Авангард»); Защитники: Янис Якс (ХК «Сочи»), Даррен Диц («Барыс»), Ник Бэйлен («Трактор»), Лукаш Клок («Нефтехимик»); Форварды: Илья Усов («Динамо» Минск), Никита Михайлис («Барыс»), Лукаш Седлак («Трактор»), Владислав Кодола («Северсталь»), Лукаш Радил («Динамо» Рига). Команда «Россия»: Вратари: Дмитрий Шикин («Автомобилист»), Иван Федотов (ЦСКА); Защитники: Григорий Панин («Салават Юлаев»), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»); Форварды: Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Иван Николишин («Амур»), Никита Тертышный («Трактор»), Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), Андрей Кузьменко (СКА). Команда «Северная Америка»: Вратари: Эдвард Паскуале («Локомотив»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»); Защитники: Мэт Робинсон (СКА), Стивен Кэмпфер («Ак Барс»), Тревор Мёрфи («Сибирь»); Форварды: Корбэн Найт («Авангард»), Филипп Майе, Брендан Лайпсик (оба — «Металлург» Магнитогорск), Кенни Агостино («Торпедо»), Даниэль Одетт («Витязь»), Рид Буше («Локомотив»).



Команда «Скандинавия»: Вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев»), Ларс Юханссон (СКА); Защитники: Оливер Каски («Авангард»), Робин Пресс («Северсталь»), Теодор Леннстрём («Торпедо»); Форварды: Тему Хартикайнен («Салават Юлаев»), Нико Оямяки («Витязь»), Тему Пулккинен («Трактор»), Йори Лехтеря («Спартак»), Марко Анттила («Йокерит»), Никлас Енсен («Йокерит»). Уикенд всех звёзд пройдёт в Челябинске с 15 по 16 января. Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ.