КХЛ опубликовала составы на Матч звёзд
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Составы команд были опубликованы на официальном сайте лиги.
Команда «Евразия»:
Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Минск), Шимон Грубец («Авангард»);
Защитники: Янис Якс (ХК «Сочи»), Даррен Диц («Барыс»), Ник Бэйлен («Трактор»), Лукаш Клок («Нефтехимик»);
Форварды: Илья Усов («Динамо» Минск), Никита Михайлис («Барыс»), Лукаш Седлак («Трактор»), Владислав Кодола («Северсталь»), Лукаш Радил («Динамо» Рига).
Команда «Россия»:
Вратари: Дмитрий Шикин («Автомобилист»), Иван Федотов (ЦСКА);
Защитники: Григорий Панин («Салават Юлаев»), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»);
Форварды: Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Иван Николишин («Амур»), Никита Тертышный («Трактор»), Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), Андрей Кузьменко (СКА).
Команда «Северная Америка»:
Вратари: Эдвард Паскуале («Локомотив»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»);
Защитники: Мэт Робинсон (СКА), Стивен Кэмпфер («Ак Барс»), Тревор Мёрфи («Сибирь»);
Форварды: Корбэн Найт («Авангард»), Филипп Майе, Брендан Лайпсик (оба — «Металлург» Магнитогорск), Кенни Агостино («Торпедо»), Даниэль Одетт («Витязь»), Рид Буше («Локомотив»).
Команда «Скандинавия»:
Вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев»), Ларс Юханссон (СКА);
Защитники: Оливер Каски («Авангард»), Робин Пресс («Северсталь»), Теодор Леннстрём («Торпедо»);
Форварды: Тему Хартикайнен («Салават Юлаев»), Нико Оямяки («Витязь»), Тему Пулккинен («Трактор»), Йори Лехтеря («Спартак»), Марко Анттила («Йокерит»), Никлас Енсен («Йокерит»).
Уикенд всех звёзд пройдёт в Челябинске с 15 по 16 января.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ.