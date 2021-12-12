«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе уфимцев дубль оформил Сакари Маннинен, а также отличились Теэму Хартикайнен и Николай Кулёмин. Хозяева ответили голами Дмитрия Воронкова и Кирилла Петрова.

«Салават» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» находится на четвёртой строчке.

В параллельном матче рижское «Динамо» уступило нижегородскому «Торпедо» (1:3).

Ранее сообщалось, что СКА в серии буллитов проиграл московскому «Динамо» в КХЛ.