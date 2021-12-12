«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ
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Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе уфимцев дубль оформил Сакари Маннинен, а также отличились Теэму Хартикайнен и Николай Кулёмин. Хозяева ответили голами Дмитрия Воронкова и Кирилла Петрова.
«Салават» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» находится на четвёртой строчке.
В параллельном матче рижское «Динамо» уступило нижегородскому «Торпедо» (1:3).
Ранее сообщалось, что СКА в серии буллитов проиграл московскому «Динамо» в КХЛ.