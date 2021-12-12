СКА в серии буллитов проиграл московскому «Динамо» в КХЛ
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 (Б) в пользу гостей.
На 25-й минуте хозяев вывел вперёд Эмиль Галимов, а на 47-й Дмитрий Рашевский восстановил равенство.
В серии буллитов точнее оказались бело-голубые — решающую шайбу забросил Рашевский.
Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия подопечных Валерия Брагина.
«Динамо» возглавило турнирную таблицу Западной конференции, а СКА находится на втором месте.
Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме уступил «Локомотиву» в матче КХЛ.