СКА в серии буллитов проиграл московскому «Динамо» в КХЛ

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Петербургский СКА в серии буллитов потерпел поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА в серии буллитов проиграл московскому «Динамо» в КХЛ
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 (Б) в пользу гостей.

На 25-й минуте хозяев вывел вперёд Эмиль Галимов, а на 47-й Дмитрий Рашевский восстановил равенство.

В серии буллитов точнее оказались бело-голубые — решающую шайбу забросил Рашевский.

Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия подопечных Валерия Брагина.

«Динамо» возглавило турнирную таблицу Западной конференции, а СКА находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме уступил «Локомотиву» в матче КХЛ.

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