ЦСКА в овертайме уступил «Локомотиву» в матче КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Ярославле и завершилась в пользу хозяев — 3:2.

В составе железнодорожников в основное время отличились Егор Коршков (30') и Алексей Марченко (56'), а решающую шайбу в овертайме забросил Рид Буше (65'). Гости же ответили голами Виктора Сведберга (26') и Никиты Нестерова (55').

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» находится на шестой строчке.

В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» одолела пекинский «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ), нур-султанский «Барыс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» (1:3), «Сочи» победил череповецкую «Северсталь» (5:4), а минское «Динамо» взяло верх над хельсинским «Йокеритом» (5:3).

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Автомобилист» и одержал третью победу подряд в КХЛ.