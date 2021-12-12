«Спартак» обыграл «Автомобилист» и одержал третью победу подряд в КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:2.

В составе красно-белых дубль оформил Иван Дроздов, а также по разу отличились Йори Лехтеря, Вячеслав Солодухин и Тим Хед. Гости ответили голами Райана Спунера и Патриса Кормье.

Для «Спартака» эта победа стала третьей подряд в КХЛ.

Подопечные Бориса Миронова занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Автомобилист» находится на седьмой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Авангард» в матче КХЛ.