«Спартак» обыграл «Автомобилист» и одержал третью победу подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:2.
В составе красно-белых дубль оформил Иван Дроздов, а также по разу отличились Йори Лехтеря, Вячеслав Солодухин и Тим Хед. Гости ответили голами Райана Спунера и Патриса Кормье.
Для «Спартака» эта победа стала третьей подряд в КХЛ.
Подопечные Бориса Миронова занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Автомобилист» находится на седьмой строчке на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Авангард» в матче КХЛ.