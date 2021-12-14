«Матч ТВ»: Лаварини сменит Бузато во главе женской сборной России по волейболу
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- РИА Новости
Как сообщает «Матч ТВ», назначение Лаварини должно быть утверждено 14 декабря на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола.
В настоящий момент 42-летний Лаварини возглавляет «Новару», занимающую второе место в чемпионате Италии. На Олимпиаде в Токио итальянец привёл сборную Южной Кореи к четвёртому месту.
Массимо Бузато возглавляет женскую сборную России с ноября 2019 года.
Ранее определились победители Кубка СВА по волейболу.