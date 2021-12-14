«Матч ТВ»: Лаварини сменит Бузато во главе женской сборной России по волейболу

Итальянец Стефано Лаварини сменит соотечественника Массимо Бузато на посту главного тренера женской сборной России по волейболу.

Как сообщает «Матч ТВ», назначение Лаварини должно быть утверждено 14 декабря на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола.

В настоящий момент 42-летний Лаварини возглавляет «Новару», занимающую второе место в чемпионате Италии. На Олимпиаде в Токио итальянец привёл сборную Южной Кореи к четвёртому месту.

Массимо Бузато возглавляет женскую сборную России с ноября 2019 года.

Ранее определились победители Кубка СВА по волейболу.