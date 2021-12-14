Бородавко сообщил, что Большунов выступит на «Тур де Ски»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лидер национальной команды Александр Большунов примет участие в престижной многодневке «Тур де Ски».
Бородавко сообщил, что Большунов выступит на «Тур де Ски»
  • Reuters

«С Большуновым мы на тему участия в «Тур де Ски» уже общались. Для него самое важное — это вывести себя на пик формы к Олимпийским играм, пройти все этапы подготовки. Выступление на всех этапах «Тура» будет зависеть от его физического состояния, но, конечно же, он будет настраивать себя на победу в этой гонке. Однако мы всегда держим в голове, что самый главный старт сезона — это Олимпиада», — цитирует Бородавко ТАСС.

«Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января. Большунов является действующим победителем соревнований.

Ранее стали известны результаты анализов Большунова.

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