Стали известны результаты анализов Большунова

Стали известны результаты анализов лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова.

«Никаких вирусов в организме не обнаружено, что уже радует. Будет сделан также анализ на аллергию, результаты его узнаем позже», — цитирует старшего тренера мужской сборной России Юрия Бородавко ТАСС.

Он добавил, что при чистых результатах анализа на аллергию Большунов присоединится к команде и будет готовиться с российскими лыжниками.

Напомним, что лыжник пропустил гонки на этапе Кубка мира в Давосе из-за своего плохого самочувствия.

Ранее сообщалось, что Клебо пропустит этап КМ в Дрездене.