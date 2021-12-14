Стали известны результаты анализов Большунова
- AP
«Никаких вирусов в организме не обнаружено, что уже радует. Будет сделан также анализ на аллергию, результаты его узнаем позже», — цитирует старшего тренера мужской сборной России Юрия Бородавко ТАСС.
Он добавил, что при чистых результатах анализа на аллергию Большунов присоединится к команде и будет готовиться с российскими лыжниками.
Напомним, что лыжник пропустил гонки на этапе Кубка мира в Давосе из-за своего плохого самочувствия.
Ранее сообщалось, что Клебо пропустит этап КМ в Дрездене.