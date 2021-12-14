Стали известны результаты анализов Большунова

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Стали известны результаты анализов лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова.
Стали известны результаты анализов Большунова
  • AP

«Никаких вирусов в организме не обнаружено, что уже радует. Будет сделан также анализ на аллергию, результаты его узнаем позже», — цитирует старшего тренера мужской сборной России Юрия Бородавко ТАСС.

Он добавил, что при чистых результатах анализа на аллергию Большунов присоединится к команде и будет готовиться с российскими лыжниками.

Напомним, что лыжник пропустил гонки на этапе Кубка мира в Давосе из-за своего плохого самочувствия.

Ранее сообщалось, что Клебо пропустит этап КМ в Дрездене.

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