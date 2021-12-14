Карасёв: возникало желание бросить судейство

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Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о попытках судить в высшем дивизионе России.
Карасёв: возникало желание бросить судейство
  • AP

«Весь мой путь от низшей лиги до высшей занял 13 лет. Да, иногда возникало желание бросить судейство, когда я долго не мог пробиться в первый дивизион», — цитирует Карасёва РИА Новости.

Он добавил, что такие мысли были временными помутнениями. В таких ситуациях ему помогало общение с семьёй. 

Карасёв также рассказал, что стать судьёй было спонтанным решением. Всё решила встреча с другом отца, который работал арбитром.

Ранее сообщалось, что Витория не попрощался с футболистами «Спартака» на командном ужине.

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