«Матч ТВ»: Витория не прощался с футболистами «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория не стал прощаться с футболистами на командном ужине после разгромного поражения в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Сочи» (0:3).
«Матч ТВ»: Витория не прощался с футболистами «Спартака»
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Ужин длился почти три часа, Витория не говорил с игроками о своей отставке, сообщает «Матч ТВ».

Решение касаемо будущего Витории будет решаться на собрании совета директоров клуба 14 декабря. Отмечается, что на встрече будет объявлено об увольнении португальского специалиста. Его может заменить итальянец Паоло Ваноли.

Напомним, что «Спартак» завершает первую часть чемпионата России на девятой позиции турнирной таблицы, набрав 23 очка.

Ранее Попов заявил, что начал праздновать гол, но потом остановился и извинился перед фанатами «Спартака».

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