Попов: я начал праздновать гол, но потом остановился и извинился перед фанатами «Спартака»

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Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов высказался о своём мяче в матче 18-го тура Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартаку» (3:0).
Попов: я начал праздновать гол, но потом остановился и извинился перед фанатами «Спартака»
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  • © Футбольный клуб «Сочи»

«Эмоции переполняли меня. Но после я остановился и извинился перед болельщиками «Спартака», ведь провел за этот клуб три с половиной года, выиграл чемпионат России, Суперкубок страны», — цитирует Попова «Матч ТВ».

Он объяснил, что в начале поддался эмоциям, но он не хотел никого обидеть. Он уважает болельщиков «Спартака», которые по-прежнему его любят.

Напомним, что «Сочи» разгромил «Спартак» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 3:0. Второй мяч сочинской команды забил Ивелин Попов.

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