Глава Башкирии сообщил, что финансовый вопрос «Уфы» решён

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с генеральным директором футбольного клуба «Уфа» Шамилем Газизовым сообщил, что финансовый вопрос команды решён.

«Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили», — цитирует Хабирова пресс-служба организации.

Он также предложил кандидатуру министра спорта региона Руслана Хабибова в качестве председателя попечительского совета клуба.

Газизов ранее сообщал о том, что в случае вылета из РПЛ «Уфа» не сможет существовать из-за финансовых проблем.

По итогам первой половины сезона команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

Ранее ветеран ЦСКА об удалении Кофрие заявил, что это колхозный уровень.