Глава Башкирии сообщил, что финансовый вопрос «Уфы» решён
- vk.com
- © Футбольный клуб Уфа / ФК Уфа / FC UFA
«Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили», — цитирует Хабирова пресс-служба организации.
Он также предложил кандидатуру министра спорта региона Руслана Хабибова в качестве председателя попечительского совета клуба.
Газизов ранее сообщал о том, что в случае вылета из РПЛ «Уфа» не сможет существовать из-за финансовых проблем.
По итогам первой половины сезона команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
Ранее ветеран ЦСКА об удалении Кофрие заявил, что это колхозный уровень.