Ветеран ЦСКА — об удалении Кофрие: колхозный уровень

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал защитника столичного «Спартака» Максимилиана Кофрие за игру в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (0:3).

«Зачем Кофрие фолил? Ножки у него короткие, бежит он слабо. Что ж таких футболистов набирают? Он не догоняет футболистов с мячом — как такое может быть? Колхозный уровень», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что «Спартак» изуродовали «денежные мешки». Ему жалко московский клуб, который оказался в такой ситуации.

Напомним, что «Спартак» на выезде в большинстве проиграл «Сочи» со счётом 0:3. «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с 23 очками располагается на девятой строчке.

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