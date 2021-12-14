Ветеран ЦСКА — об удалении Кофрие: колхозный уровень

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Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал защитника столичного «Спартака» Максимилиана Кофрие за игру в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (0:3).
Ветеран ЦСКА — об удалении Кофрие: колхозный уровень
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Зачем Кофрие фолил? Ножки у него короткие, бежит он слабо. Что ж таких футболистов набирают? Он не догоняет футболистов с мячом — как такое может быть? Колхозный уровень», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что «Спартак» изуродовали «денежные мешки». Ему жалко московский клуб, который оказался в такой ситуации.

Напомним, что «Спартак» на выезде в большинстве проиграл «Сочи» со счётом 0:3. «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с 23 очками располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что в АПЛ был зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом.

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