Источник: Черчесов является основным кандидатом на пост тренера «Ференцвароша»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить венгерский «Ференцварош».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, 58-летний специалист является основным кандидатом на пост наставника команды из Будапешта.

«Ференцварош» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии с 32 очками в 15 матчах. Тем не менее 13 декабря клуб объявил об отставке тренера Петера Штёгера.

Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 год. С национальной командой он дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что Черчесов попал в список кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа».