Источник: Черчесов является основным кандидатом на пост тренера «Ференцвароша»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить венгерский «Ференцварош».
Источник: Черчесов является основным кандидатом на пост тренера «Ференцвароша»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, 58-летний специалист является основным кандидатом на пост наставника команды из Будапешта.

«Ференцварош» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии с 32 очками в 15 матчах. Тем не менее 13 декабря клуб объявил об отставке тренера Петера Штёгера.

Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 год. С национальной командой он дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что Черчесов попал в список кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить