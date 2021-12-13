Никифоров: «Бетис» будет находиться в игровом тонусе перед матчами 1/16 ЛЕ с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Игорь Никифоров прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 Лиги Европы УЕФА, согласно которой санкт-петербургскому «Зениту» достался в качестве соперника испанский «Бетис».

«Зениту» вполне по силам пройти «Бетис». Почему нет? Это всё от подопечных Сергея Семака зависит. Да, «Бетис» идёт на третьем месте в Испании, обыгрывает «Барселону». Такое бывает. «Зенит» зато первый в чемпионате России. Тяжело сказать, достался ли сине-бело-голубым соперник уровня Лиги чемпионов. Сейчас ведь все хорошо играют. Можно поехать на выезд к «Манчестер Сити» и победить, а потом вдруг уступить «Шерифу». Всё зависит от того, что будет происходить конкретно в день матча, от обстановки вокруг, готовности игроков. «Бетис» — хорошая команда, но «Зенит» постоянно играет в еврокубках. Единственный минус для российского клуба заключается в том, что РПЛ уходит на зимний перерыв, футболисты уйдут в отпуск, затем начнутся сборы. «Бетис» же будет находиться в игровом тонусе. Возможно, «Зениту» поможет усиление. Всё же участвовать сразу в трёх турнирах тяжело. По матчу с «Динамо» было видно, что замены могут не сработать, если два лидера вылетают из состава. Оказалось, у чемпиона России не такая большая скамейка. Так что нужны новые игроки», — сказал Никифоров в беседе с RT.

Также бывший футболист, выступавший на клубном уровне за испанский «Спортинг» из Хихона, рассказал о болельщиках «Бетиса».

«В Севилье очень хорошие, темпераментные и импульсивные болельщики. Собственно, как и везде. Не думаю, что у нас хуже. В Санкт-Петербурге испанцев также ожидает горячий приём. При этом футболисты на это обращают внимание только при выходе на поле, а затем ты уже полностью вовлечён в игру. Понятно, что ты слышишь свист, гул, но уже сконцентрирован на матче», — рассказал Никифоров.

Согласно жеребьёвке 1/8 финала Лиги Европы, «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» 17 и 24 февраля. Первый матч петербуржцы сыграют дома.

Ранее Мостовой назвал хорошим жребий «Зенита» в Лиге Европы.