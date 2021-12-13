Мостовой назвал хорошим жребий «Зенита» в Лиге Европы

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о сопернике санкт-петербургского «Зенита» в 1/16 Лиги Европы — испанском «Бетисе».

«Мне кажется, это хороший жребий. «Зениту» досталась интересная, хорошая команда. Наши уйдут сейчас в отпуск, а «Бетис» ненадолго прервётся только на Рождество. Вот и непонятно, кто получит преимущество. Если бы «Зенит» играл с «Бетисом» сегодня, то больше шансов на проход было бы у испанцев. А что будет через два месяца, никому не известно. Мне всегда нравилось играть в Севилье. Там в хорошем смысле сумасшедшие болельщики, всегда забит под завязку стадион. Можно ли «Бетис» назвать соперником уровня Лиги чемпионов? В современных реалиях это сложно понять. Сейчас ведь и в ЛЧ играют не только чемпионы. Понятно, если бы мы говорили о «Баварии» и «Барселоне», но когда «Бетис» последний раз выигрывал чемпионат Испании?» — сказал Мостовой в интервью RT.

Бывший футболист сборной России также считает, что в настоящее время формат еврокубков стал очень запутанным.

«Вылетаешь из Лиги чемпионов — попадаешь в Лигу Европы. Оттуда вылетаешь — оказываешься в Лиге конференций. И у каждого турнира ещё свои стыковые матчи. Уже никто толком понять не может, что происходит. Напомню, что тот же «Спартак» выиграл группу Лиги Европы и сыграет теперь в 1/8 финала, вылетев из ЛЧ ещё на стадии квалификации. А «Зенит» играл в группе Лиги чемпионов, стал третьим и теперь попал только в стыки ЛЕ... Футбольный мир стал очень запутанным», — добавил Мостовой.

Согласно жеребьёвке 1/8 финала Лиги Европы, «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» 17 и 24 февраля. Первый матч петербуржцы сыграют дома.

Ранее Радченко оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в 1/16 Лиги Европы.