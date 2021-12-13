Никифоров о повторной жеребьёвке плей-офф ЛЧ: всё когда-то случается в первый раз

Бывший футболист сборной России, московского «Спартака» и голландского ПСВ Юрий Никифоров прокомментировал техническую ошибку, которая возникла при жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, из-за чего было принято решение о проведении повторной процедуры.

«Накладки бывают, что уж поделать. Всё когда-то случается первый раз. Конечно, на таком уровне стоит быть внимательнее и стараться не допускать подобного. Это же Лига чемпионов, а организаторы перепутали корзину для «Манчестер Юнайтед»… Думаю, проведение новой жеребьёвки не должно вызывать вопросов. Всё же она в прямом эфире шла», — сказал Никифоров в беседе с RT.

Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что «Вильярреал» и «Атлетико» правильно сделали, что подали протест на первый результат жеребьёвки ЛЧ.