Никифоров о повторной жеребьёвке плей-офф ЛЧ: всё когда-то случается в первый раз

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Бывший футболист сборной России, московского «Спартака» и голландского ПСВ Юрий Никифоров прокомментировал техническую ошибку, которая возникла при жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, из-за чего было принято решение о проведении повторной процедуры.
Никифоров о повторной жеребьёвке плей-офф ЛЧ: всё когда-то случается в первый раз
  • Reuters

«Накладки бывают, что уж поделать. Всё когда-то случается первый раз. Конечно, на таком уровне стоит быть внимательнее и стараться не допускать подобного. Это же Лига чемпионов, а организаторы перепутали корзину для «Манчестер Юнайтед»… Думаю, проведение новой жеребьёвки не должно вызывать вопросов. Всё же она в прямом эфире шла», — сказал Никифоров в беседе с RT.

Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что «Вильярреал» и «Атлетико» правильно сделали, что подали протест на первый результат жеребьёвки ЛЧ.

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