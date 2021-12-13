Мостовой: «Вильярреал» и «Атлетико» правильно сделали, что подали протест на первый результат жеребьёвки ЛЧ

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал техническую ошибку, которая возникла при жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, из-за чего было принято решение о проведении повторной жеребьёвки.
Мостовой: «Вильярреал» и «Атлетико» правильно сделали, что подали протест на первый результат жеребьёвки ЛЧ
  • Reuters

«Всё настолько запуталось, что уже и шары стали попадать не туда, куда нужно. Раньше всё было спокойно: первое место одной группы просто играло со вторым из другой. Сейчас много всяких дополнительных нюансов: эти не могут попасть на тех, а другие не могут сыграть с третьими… «Вильярреал» и «Атлетико» правильно сделали, что подали протест на первый результат жеребьёвки. Клубы не виноваты, что кто-то шары неправильно положил. Споры же теперь будут в любом случае, недовольные всегда найдутся. А то, что ошибка выявилась благодаря Аршавину, — просто совпадение», — сказал Мостовой RT.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен опротестовать результаты повторной жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ.

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