Малафеев — о «Бетисе»: такие команды непросто даются «Зениту»

Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал результат жеребьёвки плей-офф Лиги Европы УЕФА для клуба.

Согласно жеребьёвке, петербуржцы сыграют с испанским «Бетисом» 17 и 24 февраля. Первый матч россияне проведут дома.

«Расклад, честно говоря, не самый хороший. «Бетис» — это достаточно сильная команда, они сейчас на ходу. Будем надеяться, что к февралю они попадут в какую-то яму, однако это, скорее, про стечение обстоятельств. А если объективно оценивать ситуацию на данный момент, то такие команды очень непросто даются «Зениту». В любом случае нужно играть, возможности с ними бороться есть. Тем более если «Зенит» на что-то рассчитывает в еврокубках, то необходимо побеждать любого соперника. В Лиге чемпионов «Зенит» сыграл достаточно достойно и заслуживал большего, чем третье место. Шансы у них есть, но им будет очень непросто. Будем верить, что всё получится и мы увидим «Зенит» в 1/8 Лиги Европы», — цитирует Малафеева Sport24.

Ранее сообщалось, что Жирков не считает «Бетис» лёгким соперником для «Зенита» в Лиге Европы.