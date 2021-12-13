Определились пары стыковых матчей Лиги конференций

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В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка Лиги конференций.
Определились пары стыковых матчей Лиги конференций
  • Reuters

Согласно жеребьёвке, были составлены следующие пары:

«Марсель» — «Карабах»; ПСВ — «Маккаби» Тель-Авив; «Фенербахче» — «Славия»; «Мидтьюлланд» — ПАОК; «Лестер» — «Раннерс»; «Селтик» — «Буде/Глимт»; «Спарта» — «Партизан»; «Рапид» — «Тоттенхэм» или «Витесс».

Матч шестого тура между «Тоттенхэмом» и «Ренном» был перенесён из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе. В случае поражения английского клуба участником стыковых матчей становится «Витесс».

Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля.

Ранее в УЕФА официально сообщил о повторном проведении жеребьёвки Лиги чемпионов.

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