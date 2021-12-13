«РБ Спорт»: «Рубин» заплатит «Спартаку» за трансфер Ломовицкого €1,5 млн

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Московский «Спартак» принял предложение казанского «Рубина» о трансфере полузащитника Александра Ломовицкого.
«РБ Спорт»: «Рубин» заплатит «Спартаку» за трансфер Ломовицкого €1,5 млн
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, трансфер 23-летнего футболиста обойдётся казанцам в €1,5 млн. «Рубин» уже направил соответствующее предложение «Спартаку», которое устроило москвичей. В настоящее время игрок договаривается с казанцами об условиях личного контракта.

В нынешнем сезоне Ломовицкий сыграл за «Спартак» 13 матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Петржела выразил мнение, что «Спартаку» не стоит увольнять Виторию.

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