«РБ Спорт»: «Рубин» заплатит «Спартаку» за трансфер Ломовицкого €1,5 млн
- © Сергей Пивоваров
- РИА Новости
Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, трансфер 23-летнего футболиста обойдётся казанцам в €1,5 млн. «Рубин» уже направил соответствующее предложение «Спартаку», которое устроило москвичей. В настоящее время игрок договаривается с казанцами об условиях личного контракта.
В нынешнем сезоне Ломовицкий сыграл за «Спартак» 13 матчей и отдал одну результативную передачу.
Ранее Петржела выразил мнение, что «Спартаку» не стоит увольнять Виторию.